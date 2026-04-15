В «Зените» отреагировали на новость о намерении войти в состав Евролиги

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал информацию европейских СМИ о желании петербургского клуба войти в состав Евролиги.

«Да, действительно, мы официально подтвердили своё намерение выступать в Евролиге. На момент приостановки участия российских клубов в 2022 году «Зенит» соответствовал всем необходимым требованиям, чтобы получить постоянную лицензию. За период отсутствия в европейских соревнованиях мы не только сохранили свой уровень как организации, но и сделали всё, чтобы и дальше развиваться по всем направлениям — от спортивной части и молодёжного проекта до маркетинга. Мы готовы в любой момент не просто вернуться, а сразу занять сильные позиции, отвечающие задачам большого клуба, — сказал Церковный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

На заседании клубов Евролиги было решено сохранить формат с 20 командами на следующий сезон, при этом более десятка клубов изъявили желание присоединиться к турниру. Главный редактор Eurohoops Арис Баркас сообщал, что «Зенит» входит в их число.