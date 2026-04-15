Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Дончич и Ривз не сыграют с «Рокетс» в первом раунде плей-офф

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич и защитник команды Остин Ривз не восстановятся к началу первого раунда плей-офф НБА, где встретятся с «Хьюстон Рокетс». «Лейкерс» останутся без своих двух лучших бомбардиров.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
«Они выбыли на неопределённый срок. На этой неделе обновлений не будет», — приводит слова главного тренера «Лейкерс» Джей Джей Редика официальный сайт лиги.

Дончич (растяжение подколенного сухожилия) и Ривз (растяжение косых мышц живота) травмировались 2 апреля в матче с «Оклахома-Сити Тандер» и не играли до конца регулярного сезона. Дончич на этой неделе вернётся в Лос-Анджелес из Испании, где проходил лечение. Ривз оставался в Лос-Анджелесе.

По оценкам, травма Ривза может вывести его из строя на весь первый раунд. Дончич и Ривз в среднем набирали на двоих 56,8 очка, делали 13,8 передачи и 12,4 подбора за матч. Без них «Лейкерс» одержали три победы в пяти матчах и завоевали преимущество домашней площадки в первом раунде.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
По стопам Коби и Леброна. Что за «чудо медицины» получит Лука Дончич перед плей-офф?
По стопам Коби и Леброна. Что за «чудо медицины» получит Лука Дончич перед плей-офф?
