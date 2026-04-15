Дончич и Ривз не сыграют с «Рокетс» в первом раунде плей-офф

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич и защитник команды Остин Ривз не восстановятся к началу первого раунда плей-офф НБА, где встретятся с «Хьюстон Рокетс». «Лейкерс» останутся без своих двух лучших бомбардиров.

«Они выбыли на неопределённый срок. На этой неделе обновлений не будет», — приводит слова главного тренера «Лейкерс» Джей Джей Редика официальный сайт лиги.

Дончич (растяжение подколенного сухожилия) и Ривз (растяжение косых мышц живота) травмировались 2 апреля в матче с «Оклахома-Сити Тандер» и не играли до конца регулярного сезона. Дончич на этой неделе вернётся в Лос-Анджелес из Испании, где проходил лечение. Ривз оставался в Лос-Анджелесе.

По оценкам, травма Ривза может вывести его из строя на весь первый раунд. Дончич и Ривз в среднем набирали на двоих 56,8 очка, делали 13,8 передачи и 12,4 подбора за матч. Без них «Лейкерс» одержали три победы в пяти матчах и завоевали преимущество домашней площадки в первом раунде.