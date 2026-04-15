Беленицкий — о поражении в Basket Cup от ЦСКА: проиграли здесь — отыграемся в Единой лиге

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий вспомнил о недавнем поражении в финальном матче внутрисезонного турнира Winline Basket Cup с ЦСКА, который проходил 12 апреля. Армейцы победили со счётом 73:62 (22:17; 16:6; 16:17; 19:22), став чемпионами турнира.

– Что думаете о «Финале четырёх» Basket Cup?

– Интересный формат, хотелось правда победить. Тяжело смотреть за радостью соперника, но у нас тоже большое будущее. Серебро – тоже результат, нельзя его обесценивать.

Ожидали большего, конечно, и в финале рассчитывали на более упорную борьбу, но в целом – отыграли достойно. Это и подспорье для нас, урок перед плей-офф. Поняли, какие моменты надо исправить, где добавить. Проиграли здесь – отыграемся в следующем матче, уже в Единой лиге, – сказал Беленицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

