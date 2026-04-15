Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Михаил Беленицкий объяснил, почему УНИКС проиграл ЦСКА в финале Basket Cup

Михаил Беленицкий объяснил, почему УНИКС проиграл ЦСКА в финале Basket Cup
Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий объяснил, чего казанской команде не хватило в финальном матче Winline Basket Cup с ЦСКА, отметив проблемы с реализацией бросков и неудачный отрезок во второй четверти. Игра проходила 12 апреля и завершилась в пользу армейцев со счётом 73:62 (22:17; 16:6; 16:17; 19:22).

WINLINE Basket Cup . Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
73 : 62
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 16, Кливленд - 12, Курбанов - 9, Уэйр - 7, Ухов - 6, Жан-Шарль - 6, Митрович - 6, Антонов - 5, Астапкович - 3, Чадов - 2, Руженцев - 1, Карпенко
УНИКС: Рейнольдс - 14, Швед - 12, Д. Кулагин - 11, Манфорд - 6, Абдулбасиров - 6, Беленицкий - 5, Пьерр - 5, Лопатин - 3, Бингэм, Захаров, Белоусов, Стуленков

«Если говорить конкретно о матче с ЦСКА, мы понимали, что нас ждёт максимально непростой матч, так в итоге и вышло. В какой-то момент столкнулись с тем, что никак не могли забить, не получалось, хотя создавали много моментов для открытого броска.

Не реализовали свои броски, за счёт этого и получилось преимущество у соперника, мы набрали всего шесть очков за вторую четверть, и ЦСКА сильно ушёл вперёд. Но во второй половине собрались, сделали всё, что могли, упирались в защите. Показали уверенность, агрессию. Это плюс в будущее», – сказал Беленицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

