Михаил Беленицкий объяснил, почему УНИКС проиграл ЦСКА в финале Basket Cup

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий объяснил, чего казанской команде не хватило в финальном матче Winline Basket Cup с ЦСКА, отметив проблемы с реализацией бросков и неудачный отрезок во второй четверти. Игра проходила 12 апреля и завершилась в пользу армейцев со счётом 73:62 (22:17; 16:6; 16:17; 19:22).

«Если говорить конкретно о матче с ЦСКА, мы понимали, что нас ждёт максимально непростой матч, так в итоге и вышло. В какой-то момент столкнулись с тем, что никак не могли забить, не получалось, хотя создавали много моментов для открытого броска.

Не реализовали свои броски, за счёт этого и получилось преимущество у соперника, мы набрали всего шесть очков за вторую четверть, и ЦСКА сильно ушёл вперёд. Но во второй половине собрались, сделали всё, что могли, упирались в защите. Показали уверенность, агрессию. Это плюс в будущее», – сказал Беленицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

