Беленицкий — после поражения в финале Basket Cup с ЦСКА: Швед сказал, что не пошло

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий поделился мнением о недавнем матче с ЦСКА в финале внутрисезонного турнира Winline Basket Cup. Армейцы победили со счётом 73:62 (22:17; 16:6; 16:17; 19:22), став чемпионами турнира.

– Есть ощущение, что такой близкий матч даст позитивный толчок на будущее?

– Я про это и говорю, наша игра показывает, что всё возможно, даже вторую четверть я бы не назвал провальной на самом деле. У нас не получилось реализовать свои моменты, мы не забили, но очень здорово действовали в нападении, в плане рисунка игры. У нас было много открытых бросков, которые просто нужно попадать. Алексей Швед в раздевалке сказал, что хорошо чувствует свой бросок обычно, но вот в этот раз не пошло, – сказал Беленицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Главные новости дня: