Михаил Беленицкий — о ЦСКА: никакой дрожи и страха перед ними

Форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий поделился мнением о соперничестве с московским ЦСКА в нынешнем сезоне. Спортсмен оценил настрой команды на матчи с армейцами и порассуждал о влиянии промежуточных результатов на итоговый.

– Страха перед ЦСКА у УНИКСа больше нет? И в этом сезоне уже их побеждали.

– У меня по крайней мере точно не было никакой дрожи и страха перед ними. Старался отдаваться, делать что я могу. Выдавать чуть больше даже, чем ты можешь.

– Есть мнение среди спортсменов, что промежуточные трофеи мешают главной цели. ЦСКА забрал регулярный чемпионат, Basket Cup, для вас это хороший знак?

– Хочется в это верить, надеяться, что эта традиция продолжится. Чтобы в итоге мы забрали основной трофей, но я уверен, что ЦСКА просто сдаваться не будет и постарается опровергнуть эти стереотипы. Мы сделаем всё, чтобы их подтвердить, – сказал Беленицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

