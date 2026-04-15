Беленицкий: Швед сказал, что под кольцо давать мне больше не будет

Лёгкий форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий поделился деталями неформального общения с товарищем по команде Алексеем Шведом. По словам игрока, здоровый юмор и советы ветерана помогают поддерживать отличную атмосферу внутри коллектива.

— Есть интересный совет от Алексея, который вам бы отдельно запомнился?

— Из последнего — пожелание как можно чаще давать ему пасы на «трёшки», а мне он под кольцо сказал давать больше не будет, я обычно промахиваюсь. Но это шутя он, конечно. Держимся на юморе, — сказал Беленицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

