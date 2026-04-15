«Никогда не видел, чтобы он так хромал». Тайлер Хирроу обеспокоен травмой Бэма Адебайо

Защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу высказался о травме центрового Бэма Адебайо, которую тот получил в матче плей-ин с «Шарлотт Хорнетс».

Адебайо неудачно упал во втором периоде после спасения мяча и блок-шота, когда разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл, находившийся на паркете, схватил его за левую ногу. Центровой остался лежать на площадке и не смог продолжить игру — у него диагностирована травма нижней части спины. За 11 минут Адебайо набрал шесть очков и сделал три подбора.

«Это было безумие. Я играл с Бэмом долгое время и обычно никогда не видел, чтобы он так хромал. Он обычно тот парень, который остаётся в игре. Это говорит о том, насколько сильную боль он испытывает. Он едва мог дойти до раздевалки, и я видел повтор — он очень сильно упал», — заявил Хирроу на пресс-конференции после игры.

«Мы все знаем, что это был неправильный игровой приём», — добавил он об инциденте с участием Болла.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес, набравший 28 очков. Ламело Болл оформил дабл-дабл из 30 очков и 10 передач, а его финальный бросок принёс «Хорнетс» победу.