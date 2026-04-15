Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Никогда не видел, чтобы он так хромал». Тайлер Хирроу обеспокоен травмой Бэма Адебайо

«Никогда не видел, чтобы он так хромал». Тайлер Хирроу обеспокоен травмой Бэма Адебайо
Комментарии

Защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу высказался о травме центрового Бэма Адебайо, которую тот получил в матче плей-ин с «Шарлотт Хорнетс».

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
15 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
127 : 126
ОТ
Майами Хит
Майами
Шарлотт Хорнетс: Болл - 30, Бриджес - 28, Миллер - 23, Уайт - 19, Диабате - 8, Книппел - 6, Колкбреннер - 6, Уильямс - 5, Джеймс - 2, Грин, Коннотон, Манн, Тиллман, Салон, Макнили
Майами Хит: Митчелл - 28, Уиггинс - 27, Хирроу - 23, Жакез-мл. - 13, Уэр - 12, Пауэлл - 11, Ларссон - 6, Адебайо - 6, Фонтеккио, Йович, Смит, Гарднер, Джонсон, Янг, Якуционис

Адебайо неудачно упал во втором периоде после спасения мяча и блок-шота, когда разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл, находившийся на паркете, схватил его за левую ногу. Центровой остался лежать на площадке и не смог продолжить игру — у него диагностирована травма нижней части спины. За 11 минут Адебайо набрал шесть очков и сделал три подбора.

«Это было безумие. Я играл с Бэмом долгое время и обычно никогда не видел, чтобы он так хромал. Он обычно тот парень, который остаётся в игре. Это говорит о том, насколько сильную боль он испытывает. Он едва мог дойти до раздевалки, и я видел повтор — он очень сильно упал», — заявил Хирроу на пресс-конференции после игры.

«Мы все знаем, что это был неправильный игровой приём», — добавил он об инциденте с участием Болла.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес, набравший 28 очков. Ламело Болл оформил дабл-дабл из 30 очков и 10 передач, а его финальный бросок принёс «Хорнетс» победу.

Материалы по теме
Видео
Лидер «Майами» Адебайо получил травму после подножки от Болла на важном этапе сезона
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android