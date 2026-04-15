Михаил Беленицкий — о плей-офф Единой лиги: все будут кусаться по максимуму

Лёгкий форвард УНИКСа Михаил Беленицкий поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф Единой лиги ВТБ. Спортсмен высказал мнение, что фаворитам не стоит ждать лёгких побед.

«Конечно, уверен, что все команды, которые выйдут в плей-офф, сдаваться просто так не будут. Они уже сделали большую работу, чтобы туда попасть. Всем будет тяжело играть, я бы не ждал каких-то разгромных счетов, что «Парма», что «Уралмаш», что МБА и «Енисей», все будут кусаться по максимуму, и всем будет тяжело», – сказал Беленицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

