Михаил Беленицкий ответил, чего не хватило УНИКСу в финале Basket Cup с ЦСКА

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий оценил влияние кадровых потерь на игру команды в финале Winline Basket Cup с ЦСКА. Команды встречались 12 апреля. Матч завершился в пользу красно-синих со счётом 73:62 (22:17; 16:6; 16:17; 19:22).

– Насколько проблемы с составом сыграли определяющую роль?

– С полной обоймой была бы точно совсем другая игра. С Бингэмом была бы большая ротация. Маркус – неоценимый игрок и в защите, и в нападении, через него многое строится. То, что его не было, для нас было большим ударом, мы старались закрыть эту позицию, и я выходил на край, и Руслан Абдулбасиров, Дишон Пьерр, но всё равно тяжело, – сказал Беленицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

