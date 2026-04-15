Михаил Беленицкий ответил, чего не хватило УНИКСу в финале Basket Cup с ЦСКА
Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий оценил влияние кадровых потерь на игру команды в финале Winline Basket Cup с ЦСКА. Команды встречались 12 апреля. Матч завершился в пользу красно-синих со счётом 73:62 (22:17; 16:6; 16:17; 19:22).

WINLINE Basket Cup . Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
73 : 62
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 16, Кливленд - 12, Курбанов - 9, Уэйр - 7, Ухов - 6, Жан-Шарль - 6, Митрович - 6, Антонов - 5, Астапкович - 3, Чадов - 2, Руженцев - 1, Карпенко
УНИКС: Рейнольдс - 14, Швед - 12, Д. Кулагин - 11, Манфорд - 6, Абдулбасиров - 6, Беленицкий - 5, Пьерр - 5, Лопатин - 3, Бингэм, Захаров, Белоусов, Стуленков

– Насколько проблемы с составом сыграли определяющую роль?
– С полной обоймой была бы точно совсем другая игра. С Бингэмом была бы большая ротация. Маркус – неоценимый игрок и в защите, и в нападении, через него многое строится. То, что его не было, для нас было большим ударом, мы старались закрыть эту позицию, и я выходил на край, и Руслан Абдулбасиров, Дишон Пьерр, но всё равно тяжело, – сказал Беленицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

