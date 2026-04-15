Михаил Беленицкий оценил влияние Алексея Шведа на УНИКС

Лёгкий форвард УНИКСа Михаил Беленицкий рассказал о взаимодействии с лидером казанской команды Алексеем Шведом. Баскетболист отметил уникальные навыки ветерана по чтению игры и подчеркнул его роль в качестве ментора для более молодых партнёров.

– Алексей Швед взял на себя менторскую роль над вами? Вижу, как его появление в команде преобразило и вашу игру.

– 100%. С Алексеем играть намного проще, максимально опытный человек, очень много где поиграл, в НБА, в Евролиге. С его приходом мы преобразились, он как никто другой читает площадку, читает игру. Сам прекрасно атакует, находит момент для броска. В любой ситуации может помочь, подсказать, так что это большой плюс для нас, – сказал Беленицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

