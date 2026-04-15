Михаил Беленицкий: цель у УНИКСа только одна, и мы к ней идём

Лёгкий форвард УНИКСа Михаил Беленицкий оценил готовность команды к решающим играм сезона. Баскетболист выразил уверенность, что, несмотря на кадровые проблемы, текущий состав казанцев обладает чемпионским потенциалом.

– В регулярном чемпионате УНИКС шёл стабильно, но сейчас заметен под конец сезона определённый спад. Влияние травм, общей усталости игроков?

– Разумеется, очень много ребят в лазарете, есть уже и физическая яма из-за этого, нет лидеров, другим ребятам приходится их компенсировать, играть на других позициях, непривычных для себя, играть больше привычного, без смен. В оставшихся матчах нужно как раз разыграться, чтобы найти нужный ритм перед плей-офф и там уже показать себя на все проектные мощности.

– Многие, кстати, считают, что потенциал этого состава УНИКСа действительно чемпионский. Внутри команды тоже в это верите?

– Мы уверены в этом. У нас может быть только одна цель, и мы к ней идём. Всё сделаем для того, чтобы победить, – сказал Беленицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

