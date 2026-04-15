Джаред Харпер стал первым в истории двукратным MVP Еврокубка

Защитник «Хапоэля» из Иерусалима Джаред Харпер признан самым ценным игроком Еврокубка в сезоне-2025/2026. Он стал первым в истории баскетболистом, выигравшим этот трофей второй раз подряд.

Голосование проводилось среди главных тренеров команд Еврокубка (35%), капитанов команд (35%), представителей СМИ (20%) и болельщиков (10%). Харпер вновь стал ключевой фигурой успеха «Хапоэля», который показал лучший результат регулярного сезона — 13 побед при пяти поражениях.

В регулярном сезоне баскетболист занял второе место по набранным очкам (19,5 в среднем за игру) и второе место по показателю эффективности (22,2). Харпер стал единственным игроком, который набирал не менее 10 очков в каждом матче регулярного сезона. Лучшим для него стал 17-й тур, в котором он отметился 30 очками во встрече с У-БТ.

Баскетболист лидирует в Еврокубке по количеству реализованных (7,8 за игру) и совершённых (9,0) штрафных бросков, а также занимает второе место по заработанным фолам (6,6). Кроме того, Харпер замыкает пятёрку лучших по передачам (5,2 в среднем за игру) и занимает 11-е место по перехватам (1,3).

По ходу сезона Харпер трижды признавался MVP тура: в 5-м туре с показателем эффективности 36, в 6-м туре (37) и в 17-м туре (33).