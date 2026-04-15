Арсич — о матче с МБА-МАИ: потребуется хорошее владение ритмом и терпение в атаке
Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской командой МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Перерыв
51 : 38
МБА-МАИ
Москва
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Евдокимов, Касаткин, Рыжов, Перевалов, Шлегель, Тасич, Скуратов, Ванин, Долинин
МБА-МАИ: Савков, Комолов, Зайцев, Барашков, Исмаилов, Трушкин, Воронов, Зубков, Балашов, Личутин, Платунов, Певнев

«В этом сезоне МБА-МАИ играла лучше и одержала больше побед на выезде, чем дома. Благодаря высококлассным игрокам на всех позициях они играют в высоком темпе на протяжении всех 40 минут. Я ожидаю, что некоторые игроки, пропустившие последний матч, вернутся.

Мы как команда должны показать качественную игру и быть готовыми ответить на все вызовы, которые нас ожидают. Для победы в этом матче потребуется хорошее владение ритмом и терпение в атаке», — приводит слова Арсича пресс-служба лиги.

Встреча пройдёт в Красноярске на арене «Север» и начнётся в 15:30 по московскому времени. «Енисей» проиграл три матча подряд, но сохранил за собой место в восьмёрке сильнейших по итогам регулярного чемпионата.

