Карасёв — о матче с «Енисеем»: лучшего подарка, чем победа, я даже пожелать не могу

Главный тренер московской команды МБА-МАИ Василий Карасёв поделился ожиданиями от выездного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем».

«Предстоящие три встречи решат судьбу шестой строчки в регулярном чемпионате. Мы приехали в Красноярск за победой, но «Енисей» дома всегда играет очень хорошо, что уже не раз доказывал в текущем сезоне.

Финиш регулярки проходит непросто, победы добываются на морально-волевых. Вчера команда поздравила меня с днём рождения тортом, но я надеюсь, что главные поздравления ребята приберегли на сегодняшний матч и я получу их на паркете. Лучшего подарка, чем победа, я даже пожелать не могу!» — приводит слова Карасёва пресс-служба лиги.