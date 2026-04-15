Карасёв — о матче с «Енисеем»: лучшего подарка, чем победа, я даже пожелать не могу

Главный тренер московской команды МБА-МАИ Василий Карасёв поделился ожиданиями от выездного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Перерыв
51 : 38
МБА-МАИ
Москва
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Евдокимов, Касаткин, Рыжов, Перевалов, Шлегель, Тасич, Скуратов, Ванин, Долинин
МБА-МАИ: Савков, Комолов, Зайцев, Барашков, Исмаилов, Трушкин, Воронов, Зубков, Балашов, Личутин, Платунов, Певнев

«Предстоящие три встречи решат судьбу шестой строчки в регулярном чемпионате. Мы приехали в Красноярск за победой, но «Енисей» дома всегда играет очень хорошо, что уже не раз доказывал в текущем сезоне.

Финиш регулярки проходит непросто, победы добываются на морально-волевых. Вчера команда поздравила меня с днём рождения тортом, но я надеюсь, что главные поздравления ребята приберегли на сегодняшний матч и я получу их на паркете. Лучшего подарка, чем победа, я даже пожелать не могу!» — приводит слова Карасёва пресс-служба лиги.

Материалы по теме
Арсич — о матче с МБА-МАИ: потребуется хорошее владение ритмом и терпение в атаке
