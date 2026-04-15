Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига оштрафовала «Црвену Звезду» и «Партизан» после инцидентов с фанатами в дерби

Евролига оштрафовала «Црвену Звезду» и «Партизан» после инцидентов с фанатами в дерби
Комментарии

Евролига вынесла наказания белградским клубам «Црвена Звезда» и «Партизан» по итогам инцидентов с участием болельщиков во время матча регулярного чемпионата, который состоялся почти две недели назад. Об этом сообщает издание Basket News.

Евролига . Регулярный чемпионат. 35-й тур
02 апреля 2026, четверг. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
82 : 89
Партизан
Белград, Сербия
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Миленович, Батлер, Картер, Калинич, Добрич, Риверо, Изунду, Боломбой, Нвора, Оджелей, Монеке
Партизан: Джонс, Милтон, Осетковски, Бошнякович, Покушевски, Браун, Раданов, Бонга, Лакич, Джекири, Фернанду, Калатес

«Црвена Звезда» получила более суровое наказание. Клуб оштрафован на € 50 тыс. и проведёт один домашний матч при заполняемости арены на 80% — определённые секторы стадиона будут закрыты. Решение принято после нескольких инцидентов, вызванных болельщиками «Звезды». Ещё до начала игры фанаты вступали в конфликты с полицией, бросали файеры и создавали хаос.

«Партизан» также был наказан за инциденты с участием своих болельщиков в той же встрече. Чёрно-белые оштрафованы на € 38 тыс. и не смогут привезти выездных болельщиков на следующую игру Евролиги с «Басконией».

Евролига . Регулярный чемпионат. 38-й тур
16 апреля 2026, четверг. 21:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кроме того, «Црвена Звезда» получила отдельный штраф в размере € 10 тыс. за инциденты по итогам 36-го тура: болельщиков заметили за использованием лазерных указок во время матча с «Парижем».

Евролига . Регулярный чемпионат. 36-й тур
07 апреля 2026, вторник. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
94 : 81
Париж
Париж, Франция
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Миленович, Батлер, Картер, Калинич, Добрич, Риверо, Изунду, Боломбой, Нвора, Оджелей, Монеке
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Роден, Стивенс, Ээи, Докосси, Файе, Шарвен, Морган, М'Бай, Уаттара
Так Москва или Рим? Евролига не стала медлить и огласила решение по российским командам
Так Москва или Рим? Евролига не стала медлить и огласила решение по российским командам
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android