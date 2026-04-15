Евролига оштрафовала «Црвену Звезду» и «Партизан» после инцидентов с фанатами в дерби

Евролига вынесла наказания белградским клубам «Црвена Звезда» и «Партизан» по итогам инцидентов с участием болельщиков во время матча регулярного чемпионата, который состоялся почти две недели назад. Об этом сообщает издание Basket News.

«Црвена Звезда» получила более суровое наказание. Клуб оштрафован на € 50 тыс. и проведёт один домашний матч при заполняемости арены на 80% — определённые секторы стадиона будут закрыты. Решение принято после нескольких инцидентов, вызванных болельщиками «Звезды». Ещё до начала игры фанаты вступали в конфликты с полицией, бросали файеры и создавали хаос.

«Партизан» также был наказан за инциденты с участием своих болельщиков в той же встрече. Чёрно-белые оштрафованы на € 38 тыс. и не смогут привезти выездных болельщиков на следующую игру Евролиги с «Басконией».

Кроме того, «Црвена Звезда» получила отдельный штраф в размере € 10 тыс. за инциденты по итогам 36-го тура: болельщиков заметили за использованием лазерных указок во время матча с «Парижем».