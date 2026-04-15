«Партизан» объявил о возвращении экс-игрока НБА Жоффри Ловерня

Сербский баскетбольный клуб «Партизан объявил о возвращении в команду бывшего капитана француза Жоффри Ловерня. Сообщается, что центровой подписал контракт до окончания сезона-2026/2027.

Жоффри Ловерню 34 года. Уроженец Франции дебютировал как профессионал в 2012 году за местный «Элан Шалон». Впоследствии представлял такие клубы, как «Валенсия», «Партизан», «Химки», «Денвер Наггетс», «Оклахома-Сити Тандер», «Сан-Антонио Спёрс», «Фенербахче», «Жальгирис», АСВЕЛ и «Кувейт».

На международном уровне становился чемпионом Европы, а также бронзовым призёром чемпионата мира.

