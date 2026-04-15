Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Врач раскрыл тревожные детали падения Бэма Адебайо

Комментарии

Спортивный врач Брайан Суттерер на своём YouTube-канале разобрал эпизод с падением центрового «Майами Хит» Бэма Адебайо в матче с «Шарлотт Хорнетс» (126:127 ОТ) и указал на потенциально серьёзную травму.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
15 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
127 : 126
ОТ
Майами Хит
Майами
Шарлотт Хорнетс: Болл - 30, Бриджес - 28, Миллер - 23, Уайт - 19, Диабате - 8, Книппел - 6, Колкбреннер - 6, Уильямс - 5, Джеймс - 2, Грин, Коннотон, Манн, Тиллман, Салон, Макнили
Майами Хит: Митчелл - 28, Уиггинс - 27, Хирроу - 23, Жакез-мл. - 13, Уэр - 12, Пауэлл - 11, Ларссон - 6, Адебайо - 6, Фонтеккио, Йович, Смит, Гарднер, Джонсон, Янг, Якуционис

«Когда он падает, он приземляется прямо на спину, потенциально повреждая крестец, копчик или поясницу. И некоторые из этих травм, если «Хит» выиграют, могут вывести его из строя на следующую встречу или даже на более долгий срок в постсезоне», — объяснил врач.

Суттерер также отметил, что бо́льшая часть силы удара прошла через крестец, и он не удивится, если травма окажется серьёзным ушибом крестца или даже переломом.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android