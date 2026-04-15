Врач раскрыл тревожные детали падения Бэма Адебайо

Спортивный врач Брайан Суттерер на своём YouTube-канале разобрал эпизод с падением центрового «Майами Хит» Бэма Адебайо в матче с «Шарлотт Хорнетс» (126:127 ОТ) и указал на потенциально серьёзную травму.

«Когда он падает, он приземляется прямо на спину, потенциально повреждая крестец, копчик или поясницу. И некоторые из этих травм, если «Хит» выиграют, могут вывести его из строя на следующую встречу или даже на более долгий срок в постсезоне», — объяснил врач.

Суттерер также отметил, что бо́льшая часть силы удара прошла через крестец, и он не удивится, если травма окажется серьёзным ушибом крестца или даже переломом.