«Енисей» — МБА-МАИ, результат матча 15 апреля 2026, счёт 85:80, Единая лига ВТБ — 2025/2026

23 очка Артиса помогли «Енисею» победить МБА-МАИ в матче Единой лиги
В среду, 15 апреля, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого «Енисей» принимал МБА-МАИ. Красноярские баскетболисты со счётом 85:80 (25:19, 26:19, 16:25, 18:17) взяли верх над гостями из Москвы.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
85 : 80
МБА-МАИ
Москва
Енисей: Артис - 23, Рыжов - 15, Коулмэн - 14, Евдокимов - 11, Тасич - 11, Касаткин - 5, Ведищев - 3, Долинин - 3, Перевалов, Шлегель, Скуратов, Ванин
МБА-МАИ: Савков - 18, Зубков - 15, Певнев - 15, Барашков - 14, Трушкин - 9, Зайцев - 4, Платунов - 3, Балашов - 2, Комолов, Исмаилов, Воронов, Личутин

Наиболее результативным игроком в составе «Енисея» стал 32-летний американский форвард Доминик Артис. Ему удалось набрать 23 очка, сделать восемь подборов, а также отдать четыре передачи.

Самым результативным игроком в составе московской команды стал российский баскетболист Павел Савков. Он набрал 18 очков, а также сделал пять подборов и отдал семь передач.

