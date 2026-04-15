23 очка Артиса помогли «Енисею» победить МБА-МАИ в матче Единой лиги

В среду, 15 апреля, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого «Енисей» принимал МБА-МАИ. Красноярские баскетболисты со счётом 85:80 (25:19, 26:19, 16:25, 18:17) взяли верх над гостями из Москвы.

Наиболее результативным игроком в составе «Енисея» стал 32-летний американский форвард Доминик Артис. Ему удалось набрать 23 очка, сделать восемь подборов, а также отдать четыре передачи.

Самым результативным игроком в составе московской команды стал российский баскетболист Павел Савков. Он набрал 18 очков, а также сделал пять подборов и отдал семь передач.