Тимофей Мозгов предположил, кто выйдет в финал Единой лиги в этом сезоне

Бывший центровой «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов поделился ожиданиями от плей-офф Единой лиги ВТБ и назвал вероятных участников финальной серии.

«В том, что армейцы досрочно выиграли регулярный сезон, чего-то удивительного не вижу. Ничего нового не произошло. В финальной серии Единой лиги ВТБ, наверное, ЦСКА с УНИКСом встретятся. Три команды сейчас можно выделить: ЦСКА, УНИКС и «Зенит». Был сейчас на «Финале четырёх» WINLINE Basket Cup, видел там их. Конечно, армейцы на данном этапе больше понравились.

Хотя «Зенит» сейчас заметно лучше стал играть, чем, допустим, было в начале сезона. Но, видите, не хватило сил обыграть москвичей в полуфинальном матче турнира. В целом каких-то сенсаций, сюрпризов в плей-офф Единой лиги ВТБ, думаю, мы не увидим», — сказал Мозгов в интервью «Матч ТВ».

