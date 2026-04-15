Тимофей Мозгов оценил место Единой лиги среди европейских чемпионатов

Бывший центровой «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов высказался об уровне Единой лиги ВТБ по сравнению с другими европейскими турнирами.

«Не думаю, что у нас чемпионат сильно провалился и что за это время что-то поменялось значительно. Что-то типа Испании у нас [по уровню]. Всё равно где-то второй по силе наш чемпионат, это точно», — сказал Мозгов в интервью Матч ТВ.

Напомним, два года назад Мозгов отмечал, что чемпионат Единой лиги в 2014 году был сильнее, чем в 2024-м, связывая это с отсутствием российских команд на международной арене. Несмотря на это, Мозгов считает, что турнир занимает второе место среди европейских лиг.

