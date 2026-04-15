Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Тимофей Мозгов — об игре Егора Дёмина в НБА: у него выбора нет, куда он денется

Бывший центровой «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов прокомментировал игру российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«Вот, а я даже и не знал, что у него травма. От вас узнаю (смеётся). Ну, Дёмин молодой, ему всего 20 лет. У него выбора нет. Восстанавливались люди после тяжёлых травм и успешно играли. Все ребята, с кем я общался, говорят, что Егор — боец, что он очень трудолюбивый. А трудолюбие — самое важное качество в спорте. Так что восстановится и Дёмин — куда он денется», — сказал Мозгов в интервью Матч ТВ.

Напомним, травма подошвенной фасции у российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» появилась ещё во время преддрафтового процесса 2025 года и сопровождала игрока несколько месяцев.

