Чемпион НБА Мозгов оценил готовность ЦСКА к Евролиге

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов оценил готовность российских команд к возможному возвращению в Евролигу.

«Видно, что ЦСКА готов в Евролигу заезжать и играть хоть завтра. А по поводу остальных команд пока довольно тяжело сказать. У нас в чемпионате всё равно достаточно иностранцев играет, и этот опыт переносится», — сказал Мозгов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в марте 2022 года ФИБА отстранила российские сборные от участия в турнирах под своей эгидой. Российские клубы также не выступают в Евролиге. Тем временем руководство турнира не планирует допускать российские клубы и в следующем сезоне.

