«Не слежу совсем». Тимофей Мозгов объяснил, почему не смотрит матчи НБА

Бывший центровой «Кливленд Кавальерс», чемпион НБА Тимофей Мозгов в интервью объяснил, почему не следит за матчами Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я сейчас не слежу за сезоном в НБА совсем. Даже и не знал, что скоро плей-офф. Разница во времени, в часовых поясах. Я ночью предпочитаю спать, а не смотреть баскетбол. Люблю играть, а не смотреть. К тому же я сейчас сам тренируюсь и тренирую любительскую команду. У меня нет времени на это. А каждая игра занимает два с половиной часа, и матчи почти каждый день — это точно не про меня (смеётся)», — сказал Мозгов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Мозгов стал чемпионом НБА в составе «Кливленд Кавальерс» в 2016 году.

