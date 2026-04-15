«Парма» в гостях обыграла «Автодор» в матче Единой лиги

В среду, 15 апреля, в Саратове состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местный «Автодор» принимал «Парму». Хозяева площадки со счётом 60:73 (27:17, 9:16, 12:22, 12:18) уступили гостям из Перми.

В составе хозяев отличился российский форвард Павел Земский, на его счету 16 очков и четыре подбора.

В составе «Пармы» отличились два баскетболиста — Виктор Сандерс, в активе которого 19 очков, пять подборов и три перехвата при коэффициенте эффективности «+25», а также Иван Егоров, на его счету 19 очков, два подбора и один перехват при коэффициенте эффективности «+12».