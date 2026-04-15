«Автодор» — «Бетсити Парма», результат матча 15 апреля 2026, счет 60:73, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Парма» в гостях обыграла «Автодор» в матче Единой лиги
В среду, 15 апреля, в Саратове состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местный «Автодор» принимал «Парму». Хозяева площадки со счётом 60:73 (27:17, 9:16, 12:22, 12:18) уступили гостям из Перми.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
60 : 73
Бетсити Парма
Пермский край
Автодор: Сущик, Пранаускис, Беслач, Евсеев, Никулин, Фёдоров, Земский, Мотовилов, Коско, Клименко, Вольхин, Яковлев
Бетсити Парма: Адамс, Свинин, Сандерс, Головченко, Ильницкий, Минченко, Стафеев, Картер, Миронов, Фирсов, Егоров, Захаров

В составе хозяев отличился российский форвард Павел Земский, на его счету 16 очков и четыре подбора.

В составе «Пармы» отличились два баскетболиста — Виктор Сандерс, в активе которого 19 очков, пять подборов и три перехвата при коэффициенте эффективности «+25», а также Иван Егоров, на его счету 19 очков, два подбора и один перехват при коэффициенте эффективности «+12».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
«Без сожалений». Бывший лучший снайпер Единой лиги скандально покинул «Автодор»
«Без сожалений». Бывший лучший снайпер Единой лиги скандально покинул «Автодор»
