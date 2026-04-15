«Самара» дома проиграла «Уралмашу» в Единой лиге

В среду, 15 апреля, в Саратове состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местная «Самара» принимала «Уралмаш». Хозяева площадки со счётом 74:99 (27:17, 9:16, 12:22, 17:22) уступили гостям из Екатеринбурга.

В составе хозяев отличился российский форвард Данила Походяев, на его счету 18 очков, 12 подборов и один перехват.

В составе «Уралмаша» отличились два баскетболиста — Тайрелл Нэльсон, в активе которого 16 очков, четыре подбора при коэффициенте эффективности «+19», а также Хэйден Далтон, на его счету 15 очков, шесть подборов и один перехват при коэффициенте эффективности «+17».