«Самара» — «Уралмаш», результат матча 15 апреля 2026, счет 74:99, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Самара» дома проиграла «Уралмашу» в Единой лиге
В среду, 15 апреля, в Саратове состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местная «Самара» принимала «Уралмаш». Хозяева площадки со счётом 74:99 (27:17, 9:16, 12:22, 17:22) уступили гостям из Екатеринбурга.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
74 : 99
Уралмаш
Екатеринбург
Самара: Чеваренков, Кузнецов, Шейко, Пивцайкин, Базоров, Саврасов, Походяев, Халдеев, М. Кулагин, Косяков, Чикарев, Чебуркин
Уралмаш: Нэвелс, Эллис, Пынько, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Попов, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон

В составе хозяев отличился российский форвард Данила Походяев, на его счету 18 очков, 12 подборов и один перехват.

В составе «Уралмаша» отличились два баскетболиста — Тайрелл Нэльсон, в активе которого 16 очков, четыре подбора при коэффициенте эффективности «+19», а также Хэйден Далтон, на его счету 15 очков, шесть подборов и один перехват при коэффициенте эффективности «+17».

