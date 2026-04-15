«Зенит» — УНИКС, результат матча 15 апреля 2026, счет 86:69, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Зенит» дома уверенно обыграл УНИКС в матче Единой лиги
В среду, 15 апреля, в Санкт-Петербурге на площадке «Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал УНИКС. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 86:69 (32:17, 20:17, 14:13, 20:22).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
86 : 69
УНИКС
Казань
Зенит: Фрейзер, Роберсон, Карасёв, Вонле, Мартюк, Жбанов, Узинский, Мун, Бако, Воронцевич, Емченко, Шаманич
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Манфорд, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин, Стюарт, Швед

В составе хозяев отличились американский защитник Ксавьер Мун, в активе которого 21 очко, два подбора, пять передач и один перехват при коэффициенте эффективности «+25», и Андрей Мартюк, на его счету 15 очков, четыре подбора и два перехвата при коэффициенте эффективности «+20».

В составе УНИКСа отличился американский центровой Джален Рейнольдс, в активе которого 19 очков, четыре подбора и две передачи при коэффициенте эффективности «+15».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
«Нижний» цепляется за плей-офф? Что происходит с «Уралмашем»? Рейтинг силы Единой лиги
