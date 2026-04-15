«Зенит» дома уверенно обыграл УНИКС в матче Единой лиги

В среду, 15 апреля, в Санкт-Петербурге на площадке «Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал УНИКС. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 86:69 (32:17, 20:17, 14:13, 20:22).

В составе хозяев отличились американский защитник Ксавьер Мун, в активе которого 21 очко, два подбора, пять передач и один перехват при коэффициенте эффективности «+25», и Андрей Мартюк, на его счету 15 очков, четыре подбора и два перехвата при коэффициенте эффективности «+20».

В составе УНИКСа отличился американский центровой Джален Рейнольдс, в активе которого 19 очков, четыре подбора и две передачи при коэффициенте эффективности «+15».