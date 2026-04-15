НБА установила рекордные показатели посещаемости и просмотров в сезоне-2025/2026

Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала итоговые цифры регулярного чемпионата – 2025/2026, зафиксировав рекордный рост посещаемости арен и охвата аудитории в телевидении и стриминге.

НБА установила новый рекорд по общей посещаемости за трёхлетний период (с сезона-2023/2024 по сезон-2025/2026), преодолев отметку в 22,18 млн болельщиков на трибунах. Это третий случай в истории лиги, когда был достигнут подобный показатель. За последние три сезона игры регулярного чемпионата посетили почти 67 млн зрителей, сообщает журналист Бретт Сигел на своей странице в соцсетях.

Кубок НБА привлёк более 40 млн зрителей на групповом этапе. Матч всех звёзд, впервые с 2002 года показанный на NBC Sports, посмотрели в среднем 8,8 млн человек на трёх платформах. За всю звёздную неделю суммарная аудитория превысила 46 млн — самый высокий показатель за 24 года и более чем в три раза больше, чем в прошлом сезоне.