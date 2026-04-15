Единая лига: результаты матчей 15 апреля

В среду, 15 апреля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Баскетбол. Единая лига. Результаты встреч на 11 апреля:

«Енисей» — МБА-МАИ — 85:80;

«Автодор» — «Бетсити Парма» — 60:73;

«Самара» — «Уралмаш» — 74:99;

«Зенит» — УНИКС — 86:69.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 34 победы при трёх поражениях в 37 играх. На втором месте располагается казанский УНИКС — 31 победа и семь поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 28 побед при 11 поражениях в 39 играх.