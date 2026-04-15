Экс-тренер «Лейкерс» сравнил восстановление Дончича с методами реабилитации Коби Брайанта

Экс-тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» по физподготовке Гари Витти провёл параллель между процессом восстановления словенского защитника Луки Дончича после растяжения задней поверхности бедра второй степени и методами, которые когда-то использовал Коби Брайант.

Витти усомнился в реальной эффективности клеточной терапии и лечения обогащённой тромбоцитами плазмой (PRP), отметив, что они не являются «чудодейственным лекарством», а результаты восстановления могут различаться от игрока к игроку. Он также добавил, что эффективность некоторых методов лечения нужно проверять на практике.

«Работают ли они? Посмотрим. Нужно спросить Луку. Коби чувствовал, что ему это помогло, и поэтому он продолжал возвращаться», — цитирует Витти All the Smoke.

Дончич, получивший травму в начале апреля, отправился в Мадрид для прохождения клеточной терапии. Напомним, Кобе Брайант ранее ездил на лечение в Германию в 2011 и 2013 годах, а также посещал специалиста в Мюнхене.