Форвард «Миннесоты» — о защите против Йокича: наверное, придётся позвонить богу

Форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джулиус Рэндл высказался о предстоящем противостоянии с центровым «Денвер Наггетс» Николой Йокичем в первом раунде плей-офф НБА.

«Наверное, придётся позвонить богу и немного с ним поговорить, попросить о нескольких одолжениях. Это будет тяжёлое противостояние. Он невероятный игрок. Это будет битва, но мы готовы. Мы готовы к этому», — цитирует Рэндла журналист Джон Кравчински на своей странице в соцсетях.

«Миннесота» вышла в плей-офф с шестого места в Западной конференции, а «Денвер» финишировал третьим. Йокич в 65 матчах регулярного сезона набирал в среднем за игру 27,7 очка, 12,9 подбора и 10,7 передачи.