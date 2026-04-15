Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Миннесоты» — о защите против Йокича: наверное, придётся позвонить богу

Форвард «Миннесоты» — о защите против Йокича: наверное, придётся позвонить богу
Комментарии

Форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джулиус Рэндл высказался о предстоящем противостоянии с центровым «Денвер Наггетс» Николой Йокичем в первом раунде плей-офф НБА.

«Наверное, придётся позвонить богу и немного с ним поговорить, попросить о нескольких одолжениях. Это будет тяжёлое противостояние. Он невероятный игрок. Это будет битва, но мы готовы. Мы готовы к этому», — цитирует Рэндла журналист Джон Кравчински на своей странице в соцсетях.

«Миннесота» вышла в плей-офф с шестого места в Западной конференции, а «Денвер» финишировал третьим. Йокич в 65 матчах регулярного сезона набирал в среднем за игру 27,7 очка, 12,9 подбора и 10,7 передачи.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Всё или ничего. Никола Йокич может остаться без наград в НБА
Всё или ничего. Никола Йокич может остаться без наград в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android