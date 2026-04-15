Форвард «Зенита» Жбанов — о возвращении после травмы: ещё придётся долечиться

Форвард «Зенита» Георгий Жбанов после победы над УНИКСом (86:69) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ – 2025/2026 высказался о своём возвращении на паркет после травмы.

«Соскучился по баскетболу. Рад, что вернулся, но впереди ещё предстоит восстановление, надо долечить травму. Поэтому пока ещё не будем праздновать возвращение, всё-таки ещё придётся долечиться» — сказал Жбанов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Сегодняшняя победа гарантировала «Зениту» третье место в турнирной таблице. Тем самым стала известна вторая пара плей-офф. В четвертьфинале сойдутся «Локомотив-Кубань» и «Парма».