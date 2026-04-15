Форвард «Зенита» Жбанов: мы знаем, что выиграем титул

Форвард «Зенита» Георгий Жбанов после победы над УНИКСом (86:69) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ – 2025/2026 оценил форму петербуржцев перед плей-офф.

«Надеюсь, мы ещё не на пике своей формы и на пик выйдем в четвертьфинале. Пока ещё есть над чем работать. Третье — не первое, но будем радоваться, что удалось занять хотя бы третье. Дальше будем смотреть, будем надеяться, что получится… Мы знаем, что мы выиграем титул», — сказал Жбанов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Сегодняшняя победа над УНИКСом гарантировала «Зениту» третье место в турнирной таблице. В заключительном матче регулярного чемпионата сине-бело-голубые встретятся с московским ЦСКА.