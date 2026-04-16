Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА проверит эпизод с участием Ламело Болла, из-за которого травмировался Адебайо

НБА проверит эпизод с участием Ламело Болла, из-за которого травмировался Адебайо
Комментарии

Лига проведёт анализ эпизода, произошедшего в матче между «Майами Хит» и «Шарлотт Хорнетс» (126:127 ОТ).

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
15 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
127 : 126
ОТ
Майами Хит
Майами
Шарлотт Хорнетс: Болл - 30, Бриджес - 28, Миллер - 23, Уайт - 19, Диабате - 8, Книппел - 6, Колкбреннер - 6, Уильямс - 5, Джеймс - 2, Грин, Коннотон, Манн, Тиллман, Салон, Макнили
Майами Хит: Митчелл - 28, Уиггинс - 27, Хирроу - 23, Жакез-мл. - 13, Уэр - 12, Пауэлл - 11, Ларссон - 6, Адебайо - 6, Фонтеккио, Йович, Смит, Гарднер, Джонсон, Янг, Якуционис

Во время борьбы за подбор баскетболист «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл, находясь на паркете, зацепил ногой лодыжку центрового «Хит» Бэма Адебайо, из-за чего тот жёстко упал на паркет и не смог продолжить игру. Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра назвал этот поступок «глупым и опасным» и заявил, что виновный должен быть наказан. Сам Болл после игры принёс извинения, сообщает TSN.

«Прошу прощения за тот момент. Меня ударили по голове, я плохо соображал, но я обязательно проверю, как у него дела», — сказал Болл после игры.

Он завершил встречу с 30 очками, 10 передачами и пятью подборами, став автором победного броска.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Ламело Болла не удалили за то, что он травмировал Бэма Адебайо. Почему?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android