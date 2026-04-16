НБА проверит эпизод с участием Ламело Болла, из-за которого травмировался Адебайо

Лига проведёт анализ эпизода, произошедшего в матче между «Майами Хит» и «Шарлотт Хорнетс» (126:127 ОТ).

Во время борьбы за подбор баскетболист «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл, находясь на паркете, зацепил ногой лодыжку центрового «Хит» Бэма Адебайо, из-за чего тот жёстко упал на паркет и не смог продолжить игру. Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра назвал этот поступок «глупым и опасным» и заявил, что виновный должен быть наказан. Сам Болл после игры принёс извинения, сообщает TSN.

«Прошу прощения за тот момент. Меня ударили по голове, я плохо соображал, но я обязательно проверю, как у него дела», — сказал Болл после игры.

Он завершил встречу с 30 очками, 10 передачами и пятью подборами, став автором победного броска.