Инсайдер ESPN Чарания: Ламело Болл скорее всего не будет дисквалифицирован

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл, как ожидается, не будет дисквалифицирован за инцидент с игрком «Майами Хит» Бэмом Адебайо.

НБА продолжает изучать эпизод, в котором Болл задел ногу Адебайо, из-за чего тот неудачно упал и получил травму поясницы. Однако, по последним данным, лига склоняется к тому, чтобы переквалифицировать нарушение в неспортивный фол, а не отстранять игрока, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«НБА изучает эту ситуацию с подножкой Ламело Болла против Бама Адебайо. Насколько я понимаю, лига уже связалась с «Хит» и «Хорнетс» по этому вопросу. В ближайшие часы они опросят самого Ламело Болла и других причастных лиц. Люди, знакомые с ситуацией, говорят мне, что есть вероятность, что фол будет повышен до неспортивного первого или второго типа. Есть сомнения, что это тянет на дисквалификацию», — сказал Чарания в эфире ESPN.