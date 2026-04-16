Инсайдер ESPN Чарания: Ламело Болл скорее всего не будет дисквалифицирован

Инсайдер ESPN Чарания: Ламело Болл скорее всего не будет дисквалифицирован
Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл, как ожидается, не будет дисквалифицирован за инцидент с игрком «Майами Хит» Бэмом Адебайо.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
15 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
127 : 126
ОТ
Майами Хит
Майами
Шарлотт Хорнетс: Болл - 30, Бриджес - 28, Миллер - 23, Уайт - 19, Диабате - 8, Книппел - 6, Колкбреннер - 6, Уильямс - 5, Джеймс - 2, Грин, Коннотон, Манн, Тиллман, Салон, Макнили
Майами Хит: Митчелл - 28, Уиггинс - 27, Хирроу - 23, Жакез-мл. - 13, Уэр - 12, Пауэлл - 11, Ларссон - 6, Адебайо - 6, Фонтеккио, Йович, Смит, Гарднер, Джонсон, Янг, Якуционис

НБА продолжает изучать эпизод, в котором Болл задел ногу Адебайо, из-за чего тот неудачно упал и получил травму поясницы. Однако, по последним данным, лига склоняется к тому, чтобы переквалифицировать нарушение в неспортивный фол, а не отстранять игрока, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«НБА изучает эту ситуацию с подножкой Ламело Болла против Бама Адебайо. Насколько я понимаю, лига уже связалась с «Хит» и «Хорнетс» по этому вопросу. В ближайшие часы они опросят самого Ламело Болла и других причастных лиц. Люди, знакомые с ситуацией, говорят мне, что есть вероятность, что фол будет повышен до неспортивного первого или второго типа. Есть сомнения, что это тянет на дисквалификацию», — сказал Чарания в эфире ESPN.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Ламело Болл отреагировал на травму Бэма Адебайо, возникшую из-за его подножки
