«Филадельфия» одолела «Орландо» в игре плей-ин и гарантировала себе участие в плей-офф НБА

В ночь с 12 на 13 апреля завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» и закончилась победой хозяев площадки со счётом 109:97.

В составе победителей лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий защитник Тайриз Макси, в его активе 31 очко и шесть передач. Багамский защитник Ви Джей Эджкомб оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.

Самым результативным в составе «Мэджик» стал защитник Десмонд Бейн, на его счету 34 очка, три подбора и три передачи.

Отметим, центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид не принимал участия в матче из-за восстановления после операции по удалению аппендикса.

Таким образом, «Филадельфия» гарантировала себе участие плей-офф НБА, где в первом раунде сыграет в первом раунде с «Бостон Селтикс». «Орландо» в решающем матче плей-ин встретится с «Шарлотт Хорнетс».