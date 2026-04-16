Филадельфия Сиксерс — Орландо Мэджик, результат матча 16 апреля 2026, счет 109:97, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Филадельфия» одолела «Орландо» в игре плей-ин и гарантировала себе участие в плей-офф НБА
Комментарии

В ночь с 12 на 13 апреля завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» и закончилась победой хозяев площадки со счётом 109:97.

НБА — регулярный чемпионат
13 апреля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
126 : 106
Милуоки Бакс
Милуоки
Филадельфия Сиксерс: Макси - 21, Граймс - 20, Эдвардс - 17, Драммонд - 12, Джордж - 11, Убре - 11, Эджкомб - 9, Барлоу - 7, Уокер - 7, Бона - 4, Боучэмп - 3, Уотфорд - 2, Терри - 2, Лоури, Мартин
Милуоки Бакс: Райан - 22, Грин - 19, Симс - 15, Принс - 14, Дженг - 11, Джексон - 9, Адетокунбо - 8, Адетокунбо - 8, Портер, Портис, Нэнс

В составе победителей лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий защитник Тайриз Макси, в его активе 31 очко и шесть передач. Багамский защитник Ви Джей Эджкомб оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.

Самым результативным в составе «Мэджик» стал защитник Десмонд Бейн, на его счету 34 очка, три подбора и три передачи.

Отметим, центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид не принимал участия в матче из-за восстановления после операции по удалению аппендикса.

Таким образом, «Филадельфия» гарантировала себе участие плей-офф НБА, где в первом раунде сыграет в первом раунде с «Бостон Селтикс». «Орландо» в решающем матче плей-ин встретится с «Шарлотт Хорнетс».

Календарь плей-ин НБА-2025/2026
Сетка плей-ин НБА-2025/2026
Читайте далее:
Плей-ин НБА — 2026: результаты, комментарии и главные интриги. LIVE!
Live
Плей-ин НБА — 2026: результаты, комментарии и главные интриги. LIVE!
