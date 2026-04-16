Стало известно, как накажут Ламело Болла за нанесение травмы Адебайо в матче плей-ин НБА

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) на $60 тыс. после матча с «Майами Хит» в плей-ин НБА, информирует ESPN.

Как сообщают источники ESPN, НБА оштрафовала Ламело Болла из «Шарлотт» на $ 35 тыс. за подкат против Бама Адебайо из «Майами», квалифицировав это как грубую игру, а также выписала штраф на сумму в $ 25 тыс. за нецензурную лексику после игры. Общая сумма штрафных санкций после содеянного составила $60 тыс. Тем не менее, несмотря на финансовые издержки, Болл смог избежать дисквалификации — лига ограничилась штрафом.

Накануне, в первом матче плей-ин НБА, «Шарлотт Хорнетс» обыграли на своем паркете«Майами Хит» в овертайме (127:126).

Далее «Хорнетс» сыграют с проигравшей командой в матче между «Филадельфией Сиксерс» и «Орландо Мэджик» и поборются за путевку в плей-офф, «Майами Хит» покинули плей-ин и завершили сезон.