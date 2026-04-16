Стало известно, как накажут Ламело Болла за нанесение травмы Адебайо в матче плей-ин НБА

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) на $60 тыс. после матча с «Майами Хит» в плей-ин НБА, информирует ESPN.

Как сообщают источники ESPN, НБА оштрафовала Ламело Болла из «Шарлотт» на $ 35 тыс. за подкат против Бама Адебайо из «Майами», квалифицировав это как грубую игру, а также выписала штраф на сумму в $ 25 тыс. за нецензурную лексику после игры. Общая сумма штрафных санкций после содеянного составила $60 тыс. Тем не менее, несмотря на финансовые издержки, Болл смог избежать дисквалификации — лига ограничилась штрафом.

Накануне, в первом матче плей-ин НБА, «Шарлотт Хорнетс» обыграли на своем паркете«Майами Хит» в овертайме (127:126).

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
15 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
127 : 126
ОТ
Майами Хит
Майами
Шарлотт Хорнетс: Болл - 30, Бриджес - 28, Миллер - 23, Уайт - 19, Диабате - 8, Книппел - 6, Колкбреннер - 6, Уильямс - 5, Джеймс - 2, Грин, Коннотон, Манн, Тиллман, Салон, Макнили
Майами Хит: Митчелл - 28, Уиггинс - 27, Хирроу - 23, Жакез-мл. - 13, Уэр - 12, Пауэлл - 11, Ларссон - 6, Адебайо - 6, Фонтеккио, Йович, Смит, Гарднер, Джонсон, Янг, Якуционис

Далее «Хорнетс» сыграют с проигравшей командой в матче между «Филадельфией Сиксерс» и «Орландо Мэджик» и поборются за путевку в плей-офф, «Майами Хит» покинули плей-ин и завершили сезон.

