ЦСКА — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Клипперс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 16 апреля 2026, счет 121:126, плей-ин НБА 2025-2026

«Клипперс» уступили «Голден Стэйт» в плей-ин НБА. У Карри — 35 очков
Комментарии

В ночь с 15 на 16 апреля мск на паркете арены «Интьют Доум» в Инглвуде (США, штат Калифорния) в матче плей-ин НБА сезона-2025/2026 сыграли друг с другом представители Западной конференции, занявшие в регулярном чемпионате девятое и 10-е места соответственно, «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки проиграли встречу со счётом 121:126.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
16 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
121 : 126
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Матурин - 23, Леонард - 21, Гарлэнд - 21, Лопес - 17, Джонс - 13, Коллинз - 11, Данн - 7, Миллер - 5, Сандерс - 3, Богданович, Кристи, Джексон, Батюм
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 35, Порзингис - 20, Сантос - 20, Подзиемски - 17, Хорфорд - 14, Мелтон - 7, Грин - 7, Пэйтон II - 6, Ричард, Бэсси, Карри, Спенсер

Самым результативным игроком матча стал звёздный американский разыгрывающий защитник «воинов» Стефен Карри, в его активе 35 очков, один подбор и четыре передачи.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал форвард Беннедикт Матурин, на его счету 23 очка, три подбора и две передачи.

Примечательно, что клубы сыграли друг с другом в «Интьют Доум» три дня назад, в последнем матче регулярного сезона «Клипперс» оказались сильнее «Уорриорз» — 115:110.

Далее «Голден Стэйт» сыграет с «Финикс Санз» и поборется за путёвку в плей-офф, «Клипперс» завершили сезон.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Плей-ин НБА — 2026: результаты, комментарии и главные интриги. LIVE!
Live
Плей-ин НБА — 2026: результаты, комментарии и главные интриги. LIVE!
