«Клипперс» уступили «Голден Стэйт» в плей-ин НБА. У Карри — 35 очков

В ночь с 15 на 16 апреля мск на паркете арены «Интьют Доум» в Инглвуде (США, штат Калифорния) в матче плей-ин НБА сезона-2025/2026 сыграли друг с другом представители Западной конференции, занявшие в регулярном чемпионате девятое и 10-е места соответственно, «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки проиграли встречу со счётом 121:126.

Самым результативным игроком матча стал звёздный американский разыгрывающий защитник «воинов» Стефен Карри, в его активе 35 очков, один подбор и четыре передачи.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал форвард Беннедикт Матурин, на его счету 23 очка, три подбора и две передачи.

Примечательно, что клубы сыграли друг с другом в «Интьют Доум» три дня назад, в последнем матче регулярного сезона «Клипперс» оказались сильнее «Уорриорз» — 115:110.

Далее «Голден Стэйт» сыграет с «Финикс Санз» и поборется за путёвку в плей-офф, «Клипперс» завершили сезон.