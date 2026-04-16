Просмотры матчей НБА сезона-2025/2026 выросли на 86% и стали лучшими за 24 года

НБА обнародовала показатели просмотров матчей регулярного чемпионата в сезоне-2025/2026.

170 миллионов человек в США посмотрели игры на четырех основных вещательных платформах лиги (NBC/Peacock,NBA TV, ABC/ESPN и Amazon Prime Video). По сравнению с сезоном-2024/2025 рост составил 86 процентов — это лучшие показатели лиги за 24 года, уточнили в НБА.

Лига подписала новое 11-летнее медиасоглашение на сумму более 76 миллиардов долларов в 2024-м году, соглашение вступило в силу с начала этого сезона.

57 телетрансляций текущего сезона привлекли в среднем два миллиона зрителей — больше всего с сезона-2011/2012. Также люди смотрели матчи НБА более 920 миллионов часов, что на 25 процентов больше, чем в прошлом сезоне и самый высокий показатель с сезона-2011/2012.

Посещаемость на аренах НБА за последние три сезона оказалась выше, чем за любой другой трехсезонный период в истории лиги. Также выросли просмотры матчей Кубка НБА — на 90 процентов.

Аудитория Матча всех звезд на канале NBC стала самой большой для этого мероприятия с 2011 года — 8,8 миллиона зрителей.