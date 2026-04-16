Реал Мадрид — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Евролига-2025/2026: расписание на 16 апреля, календарь, таблица

Евролига: расписание матчей 16 апреля
В четверг, 16 апреля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матча на 16 апреля:

21:00 мск — АСВЕЛ — «Фенербахче»;
21:05 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Виртус»;
21:15 мск — «Олимпиакос — «Олимпия»;
21:30 мск — «Партизан» — «Баскония»;
21:45 мск — «Реал» Мадрид — «Црвена Звезда».

После 37 матчей регулярного чемпионата турнирную таблицу возглавляет «Олимпиакос» с 25 победами и 12 поражениями. На втором месте располагается «Валенсия» (24 победы и 13 поражений). Следом идут «Реал», «Хапоэль» из Тель-Авива и «Фенербахче», которые имеют одинаковый баланс — по 23 победы и 14 поражений.

