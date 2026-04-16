Гендиректору Единой лиги Илоне Корстин присвоен Орден Дружбы

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин получила государственную награду Орден Дружбы. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Церемония награждения, которую провёл министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв, состоялась 15 апреля.

Награда присуждена указом президента России Владимиром Путиным за выдающиеся заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, а также за весомый вклад в развитие экономики, культуры и сохранение наследия России.

Глава государства особо отметил заслуги Корстин в развитии физической культуры и спорта и её многолетнюю добросовестную работу.