Реал Мадрид — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Результаты матчей НБА 16 апреля

В ночь с 15 на 16 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого прошли два матча раунда плей-ин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты игрового дня НБА 16 апреля:

«Филадельфия Сиксерс» — «Орландо Мэджик» — 109:97;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 121:126.

Напомним, игры стадии плей-офф начнутся 19 апреля. Лидером Западной конференции по итогам регулярного чемпионата стала «Оклахома-Сити Тандер», лидером Восточной конференции — «Детройт Пистонс». «Орландо» поборется за выход в плей-офф с «Шарлотт Хорнетс», а «Голден Стэйт» сыграет за путёвку с «Финикс Санз».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
