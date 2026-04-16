Дюрант — о дуэли с Леброном Джеймсом в плей-офф: игра намного больше, чем один человек

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант высказался о предстоящей борьбе с «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф. В частности, Дюрант высказался о соперничестве со звездой «озёрников» Леброном Джеймсом.

«Всегда здорово играть против великих игроков. Вы чувствуете их присутствие на площадке, даже если не сталкиваетесь с ними. Но все баскетболисты и понимающие люди знают, игра — это гораздо больше, чем один баскетболист, два или три игрока. Вам нужна целая группа парней, способных выходить и выигрывать матчи, особенно на этом уровне, особенно если это нужно сделать четырежды с такой командой», — сказал Дюрант на пресс-конференции.