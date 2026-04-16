Эдвардс — о настрое перед плей-офф: больше никаких оправданий

Игроки и главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» высказались о настрое команды перед первым раундом плей-офф, в котором они встретятся с «Денвер Наггетс».

«Иногда было ощущение, что просто доигрываем сезон до плей-офф. Но теперь мы здесь, больше никаких оправданий», – приводит слова форварда команды Энтони Эдвардса ESPN.

«Знаем, какой командой можем быть и уже были. Вопрос, сможем ли это удерживать. Обычно не хочется быть командой, которая просто «включает режим», но у нас он есть — нужно включить его прямо сейчас. Когда это происходит, каждый становится лучшей версией себя, появляется нужная нам сыгранность и связь», — добавил главный тренер команды Крис Финч, слова которого приводит ESPN.

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер подытожил:

«Когда у нас нет выбора, обычно показываем уровень. Сейчас всё снова в наших руках. У нас сильный соперник, если мы не выйдем заряженными, у нас нет шансов».