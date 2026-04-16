Вембаньяма объяснил, почему ожидает тяжёлой серии с «Портлендом» в плей-офф

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма высказался о предстоящей серии 1/8 финала плей-офф с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Очень активная команда физически. Очень напряжённо… Не та команда, с которой легко играть. Они попали в плей-офф в этом году. Раньше они были слабым клубом, а теперь это команда уровня плей-офф, которая пытается стать претендентом. Несмотря на последние годы, с ними всё равно тяжело играть. У них есть своя индивидуальность. Они сильны», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции.

