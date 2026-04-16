Никола Йокич рассказал, что необходимо «Денверу» для победы в серии с «Миннесотой»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центровой «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич высказался о предстоящей серии 1/8 финала плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз», которая начнётся в ночь на 18 апреля мск.

«Очевидно, это не будет похоже на прошлый год. Команды другие, лучше игроки… Ключ к успеху заключается в том, чтобы задать тон и стать агрессорами.

Что я могу сказать о нашем противостоянии? Не знаю, каждая игра получается хорошей. В прошлом году серия получилась хорошей, как и за год до этого. Посмотрим… Надеюсь, эта серия тоже удастся», — приводит слова Йокича пресс-служба «Денвер Наггетс».