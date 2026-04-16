Реал Мадрид — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Фрейзер — о победе «Зенита» над УНИКСом: когда играем так, нас очень трудно одолеть

Фрейзер — о победе «Зенита» над УНИКСом: когда играем так, нас очень трудно одолеть
Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата с казанским УНИКСом (86:69), состоявшемся вчера, 15 апреля, в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
86 : 69
УНИКС
Казань
Зенит: Мун - 21, Емченко - 17, Мартюк - 15, Джузэнг - 12, Фрейзер - 6, Роберсон - 6, Шаманич - 5, Воронцевич - 3, Жбанов - 1, Карасёв, Узинский, Бако
УНИКС: Рейнольдс - 15, Лопатин - 10, Швед - 10, Бингэм - 9, Захаров - 8, Манфорд - 6, Беленицкий - 4, Д. Кулагин - 4, Абдулбасиров - 2, Пьерр - 1, Стуленков, Стюарт

«После серии из трёх поражений для нас как команды было очень важно сегодня выйти на площадку и просто получать удовольствие от игры, добавить энергии, быть более позитивными и более сплочёнными. И я считаю, что именно это обеспечило нам победу, а не то, насколько хорошо мы играли. Всё началось ещё в раздевалке и продолжилось на площадке — наше братство.

Сегодня действительно были едины. Делились мячом, много помогали друг другу. Внесли много энергии, много борьбы. Это было видно — благодаря этому удерживали преимущество больше 20 очков на протяжении всей игры. Когда играем так, думаю, нас действительно очень трудно победить», — приводит слова Фрейзера пресс-служба «Зенита».

Материалы по теме
«Зенит» дома уверенно обыграл УНИКС в матче Единой лиги
