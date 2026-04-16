Фрейзер — о победе «Зенита» над УНИКСом: когда играем так, нас очень трудно одолеть

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата с казанским УНИКСом (86:69), состоявшемся вчера, 15 апреля, в Санкт-Петербурге.

«После серии из трёх поражений для нас как команды было очень важно сегодня выйти на площадку и просто получать удовольствие от игры, добавить энергии, быть более позитивными и более сплочёнными. И я считаю, что именно это обеспечило нам победу, а не то, насколько хорошо мы играли. Всё началось ещё в раздевалке и продолжилось на площадке — наше братство.

Сегодня действительно были едины. Делились мячом, много помогали друг другу. Внесли много энергии, много борьбы. Это было видно — благодаря этому удерживали преимущество больше 20 очков на протяжении всей игры. Когда играем так, думаю, нас действительно очень трудно победить», — приводит слова Фрейзера пресс-служба «Зенита».