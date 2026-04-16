Кириленко — о 83 очках Адебайо: нужно было выпрыгнуть из штанов

Прославленный российский баскетболист и президент РФБ Андрей Кириленко высказался об игре центрового «Майами Хит» Бэма Адебайо, который в матче с «Вашингтон Уизардс» набрал 83 очка.

«Помню, когда я приходил в НБА в начале 2000-х, в лиге были великие центровые, такие как Шакил [О’Нил], [Хаким] Оладжьювон, Патрик Юинг. Потом буквально год-два — и всё перешло в то, что форварды начали доминировать: Трейси Макгрэди, Коби Брайант, Винс Картер. А сейчас это всё ушло от форвардов вообще на периметр, все бьют трёхочковые.

И вот сейчас все меня спрашивают: что ты думаешь о Бэме Адебайо, он 83 очка забил? Знаю по себе. В моей карьере в НБА максимум было 31 очко, мне реально казалось, что кольцо огромное — и я забил всё. Чтобы забить 83 очка, надо выпрыгнуть из штанов. И это очень круто, что центровой «Майами», который по своим характеристикам, по своей позиции очень защитный игрок, вдруг бах — набирает 83 очка.

Даже если бы это был Лука Дончич, я, наверное, меньше удивился, ведь он заточен под атаку. А тут игрок-защитник забил 83 очка — снимаю шляпу. На мой взгляд, это очень много.

Я был свидетелем в своё время, когда Коби Брайант набрал 81 очко, мне казалось, что это невозможно. В нынешних реалиях, когда команды могут защищаться коллективно: если игрок уже набрал 40-50 очков, его начинают накрывать вдвоём, втроём, чтобы он не набирал. Поэтому, конечно, когда игроки забивают столько — это хорошо. Ещё лучше, когда при этом команда выигрывает», — рассказал Кириленко в своём телеграм-канале.