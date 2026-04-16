Реал Мадрид — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Порзингис — о победе «Уорриорз» в плей-ин: ничего не сделать, когда у Карри летят «трёшки»

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» латвиец Кристапс Порзингис прокомментировал победу команды в матче плей-ин с «Лос-Анджелес Клипперс» (126:121), состоявшемся в ночь с 15 на 16 апреля мск.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
16 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
121 : 126
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Матурин - 23, Леонард - 21, Гарлэнд - 21, Лопес - 17, Джонс - 13, Коллинз - 11, Данн - 7, Миллер - 5, Сандерс - 3, Богданович, Кристи, Джексон, Батюм
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 35, Порзингис - 20, Сантос - 20, Подзиемски - 17, Хорфорд - 14, Мелтон - 7, Грин - 7, Пэйтон II - 6, Ричард, Бэсси, Карри, Спенсер

«Карри невероятен. Очень рад, что теперь я на его стороне. Раньше был на другой. Ничего не сделать, когда у него начинают залетать дикие трёхочковые. Когда он площадке, мы не теряем надежду, даже когда отстаём, всегда остаёмся опасными. Стефен был невероятен», — приводит слова Порзингиса NBC Sports.

Напомним, Стефен Карри стал самым результативным игроком в составе «Уорриорз», набрав 35 очков.

