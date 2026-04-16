Порзингис — о победе «Уорриорз» в плей-ин: ничего не сделать, когда у Карри летят «трёшки»

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» латвиец Кристапс Порзингис прокомментировал победу команды в матче плей-ин с «Лос-Анджелес Клипперс» (126:121), состоявшемся в ночь с 15 на 16 апреля мск.

«Карри невероятен. Очень рад, что теперь я на его стороне. Раньше был на другой. Ничего не сделать, когда у него начинают залетать дикие трёхочковые. Когда он площадке, мы не теряем надежду, даже когда отстаём, всегда остаёмся опасными. Стефен был невероятен», — приводит слова Порзингиса NBC Sports.

Напомним, Стефен Карри стал самым результативным игроком в составе «Уорриорз», набрав 35 очков.

Стефен Карри сдержанно реагирует на слова Дрэймонда Грина