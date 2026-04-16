Реал Мадрид — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Профсоюз игроков Евролиги недоволен решением сохранить календарь
Профсоюз игроков Евролиги (ELPA) остался недоволен решением сохранить формат регулярного сезона с 38 матчами, сообщается в официальном заявлении организации.

Решение было принято по итогам заседания совета директоров Евролиги 14 апреля. В ELPA отметили, что ранее лига указывала на временный характер такого формата, однако он будет сохранён и в сезоне-2026/2027.

В ассоциации подчеркнули, что текущий календарь создаёт повышенную физическую и психологическую нагрузку на игроков, включая риск травм, накопленную усталость и ментальное напряжение. По их мнению, это уже напрямую влияет на качество игры и устойчивость соревнования.

Профсоюз также заявил, что рост коммерческих показателей Евролиги должен сопровождаться улучшением условий для игроков — в частности, более комфортные перелёты с увеличением числа чартерных рейсов, усиление медицинского персонала в клубах, улучшение условий для восстановления и тренировок, а также более безопасное планирование календаря игр.

В ELPA добавили, что намерены начать переговоры с Евролигой и рассчитывают на конкретные решения в ближайшее время.

Материалы по теме
Евролига сохранит формат с 20 командами и 38 турами в сезоне-2026/2027 — SDNA
